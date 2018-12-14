Музыкант Виктор Зинчук пострадал в ДТП

Заслуженный артист России Виктор Зинчук попал в ДТП. Инцидент произошел, когда музыкант и его группа ехали в Черноголовку в качестве пассажиров. Автомобиль Audi столкнулся с "Жигулями" в Пушкинском районе Подмосковья.

"ВАЗ" выехал со второстепенной дороги на главную и допустил столкновение с Audi A3. В результате ДТП всех артистов госпитализировали. Гитарист находится в больнице с сотрясением мозга. В скором времени пациента могут выписать, передает ТАСС.

Виктор Зинчук - российский гитарист и композитор. Он является лауреатом международных конкурсов и фестивалей, был награжден Орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Попал в "Книгу рекордов Гиннеса" за скорость игры на гитаре.