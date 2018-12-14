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Рубрика: Общество
Проект: События года 2018

14.12.2018 12:47
Текст: Юлия Кривошапко

Голикова назвала регионы, где чаще всего умирают от рака

Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила список регионов, где фиксируется наиболее высокая смертность от онкологии.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В этом перечне Псковская, Тверская, Тульская, Орловская области и город Севастополь, рассказала вице-премьер, выступая на семинаре для руководителей законодательных органов государственной власти субъектов РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации.

Фото: Depositphotos.com
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Ранее Общероссийский народный фронт и фонд "Здоровье" публиковали данные, согласно которым смертность от онкологических заболеваний выросла в 30 из 85 российских регионов.

Татьяна Голикова, выступая на семинаре, напомнила, что новообразования - одна из основных причин смертности населения в России. Вторая - болезни системы кровообращения. Наиболее проблемные в этом отношении Пензенская, Владимирская, Орловская, Новгородская и Псковская области, уточняет РИА Новости.

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