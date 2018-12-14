Япония пообещала устроить первый в мире искусственный звездопад

Япония собирается впервые в мире вызвать искусственный "звездный дождь". Сделать это планируется с помощью спутника. Он будет выведен на орбиту ракетой-носителем "Эпсилон-4" японского космического агентства JAXA, сообщает занятая в этом проекте частная токийская компания ALE. Запуск запланирован на 17 января с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима на берегу Тихого океана.

В спутник будут загружены 400 металлических шариков диаметром не более сантиметра, которые и станут падающими звездами. Эти шарики, попадая в плотные слои атмосферы, будут сгорать и вызовут эффект метеоров.

Планируется, что в 2020 году наблюдать звездный дождь смогут шесть миллионов человек в окрестностях Хиросимы в радиусе 200 километров, пишет РИА Новости. Сам спутник будет находиться на расстоянии 400 километров от Земли.

Компания ALE утверждает, что никакого вредного воздействия на окружающую среду искусственный "звездный дождь" не окажет.