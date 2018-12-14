ИТП позволяет жителям сэкономить до 20% расходов на отопление

Специалисты компании Донстрой подсчитали, что устройство в жилом комплексе индивидуального теплового пункта (ИТП) позволяет снизить расходы жителей на потребление тепла до 20%. Таким образом, ИТП не только обеспечивает в доме комфортный микроклимат в любое время года, но и существенно повышает его энергоэффективность.

В первую очередь, финансовая экономия достигается из-за более низкой стоимости тепла от личного ИТП. Так, если сравнивать тарифы, то тепло от МОЭК обходится москвичам в 2200 руб/Гкал, при этом стоимость тепла от собственного ИТП составляет 1743 руб/Гкал.

Важная особенность ИТП в жилых комплексах Донстроя, позволяющая оптимизировать расходы на отопление - использование при управлении домом "умной" погодозависимой автоматики. Эта система дает возможность поддерживать комфортную температуру в доме в зависимости не от сезонности, а от реального температурного режима на улице. Такой подход позволяет избегать ситуаций, когда жители вынуждены из-за духоты в квартире открывать окна и фактически "подогревать улицу" избыточным теплом.

Еще одно преимущество "умного" ИТП - возможность экономить затрачиваемые ресурсы на отоплении нежилых помещений. К примеру, пойдя навстречу просьбам жителей, управляющая компания Smart Service, обслуживающая дома Донстрой, снизила температуру в подземном паркинге с традиционных 20-22С до 18С. Такое энергоэффективное решение позволило только за октябрь и ноябрь этого года сэкономить 16,5 млн рублей по всем объектам компании. Это напрямую сказалось на размере коммунальных платежей жителей, поскольку в стоимости отопления в многоквартирном доме учитывается не только площадь квартиры, но и метраж мест общего пользования.

Индивидуальный тепловой пункт - это, по сути, инженерное сердце дома, ответственное за бесперебойное снабжение каждой квартиры жизненно важными ресурсами: теплом и горячей водой. В домах компании ДОНСТРОЙ (www.donstroy.com) в ИТП используется самое современное оборудование от ведущих мировых производителей, в том числе: скоростные теплообменники Alfa Laval (Швеция), насосные станции от WILO (Германия), запорная арматура и регуляторы температуры и давления от Danfoss (Дания), Broen (Дания) и Flamco (Нидерланды), электрооборудование от Schneider Electric и др. Системы автоматизации регулируют тепловую мощность в зависимости от наружной температуры, исключая "перегрев" и "недогрев" внутренних помещений.

Материал предоставлен АО "Дон-Строй Инвест", коммерческое обозначение застройщика "ДОНСТРОЙ"