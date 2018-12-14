Юнкер на саммите ЕС бросил на пол кипу бумаг

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который нередко отличается эксцентричным поведением на официальных мероприятиях, на саммите ЕС в Брюсселе вновь дал повод репортерам для ироничных замечаний. На этот раз он зачем-то бросил на пол кипу бумаг. И никто не понял, зачем.

Это произошло непосредственно перед пресс-конференцией. Как передает РИА Новости, сначала глава Еврокомиссии в шутку закрыл рукой камеру, а затем, поднявшись на трибуну, стал перекладывать принесенные с собой документы. Часть из них он резко бросил на пол прямо рядом с собой.

Однажды 64-летний дипломат при всех передразнил танец британского премьера Терезы Мэй, а еще он любит неожиданно потрепать по щеке или поцеловать в лоб собеседника.

Мандат Юнкера истекает в 2019 году.