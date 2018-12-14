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Рубрика: В мире

Израильские военные ранили в ногу турецкого корреспондента

Корреспондент турецкого информационного агентства Anadolu Мустафа Хассунэ ранен при выполнении своих служебных обязанностей израильскими военными.

Фото: AP Photo/Hasan Jamali
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В секторе газа репортер освещал мирную акцию протеста, когда солдаты Армии обороны применили газовую бомбу для разгона демонстрантов. Снаряд разорвался рядом с Хассунэ. В результате он был ранен в ногу и госпитализирован, передает агентство.

Отмечается, что палестинцы с 30 марта организуют в секторе Газа мирные акции, посвященные 42-й годовщине "Дня земли". Однако израильская армия применяет против демонстрантов самые жесткие меры. В результате за 9 месяцев здесь погибли более 220 палестинцев.

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