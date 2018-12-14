Кабмин утвердил список зон на границе с дьюти-фри

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, в котором определены пункты пропуска через государственную границу России, в которых возможна беспошлинная торговля. Документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.

"Статьей 178 Федерального закона от 3 августа 2018 года №289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установлено, что пункты пропуска, где допускается создание магазинов беспошлинной торговли, определяются Правительством России.

Подписанным постановлением утвержден этот перечень. В него включены все воздушные, морские и речные пункты пропуска через государственную границу России, имеющие пассажирскую составляющую", - говорится в пояснительной записке к постановлению. В список вошли все воздушные, морские и речные пункты пропуска через границу, работающие с пассажирами. Так, в список попали 75 российских аэропортов (от Абакана и Анадыря до Якутска и Ярославля), 37 морских портов, куда попали южные (Ялта, Феодосия, Сочи, Новороссийск), северные (Санкт-Петербург, Кандалакша, Мурманск, Выборг), западные (Калининград) и восточные (Петропавловск-Камчатский, Владивосток).

Кроме того, в списке три речных пункта пропуска: Рыбачий (Калининградская область), Харабовск и Черлак (Омская область).