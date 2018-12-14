Китай временно отменил повышение пошлин на импорт автомобилей из США

В торговой войне между Китаем и США, похоже, продолжается перемирие. По крайней мере, Пекин официально объявил сегодня о временной отмене повышения ввозных пошлин на продукцию американского автопрома - собственно машин и комплектующих к ним. Их действие приостанавливается сроком на три месяца, начиная с 1 января следующего года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский минфин. В заявлении ведомства сказано, что эти меры приняты в рамках договоренностей между лидерами КНР и США, которые провели переговоры на полях саммита "двадцатки" в Аргентине. Ранее повышенные тарифы в размере 25 процентов были введены китайской стороной в отношении 144 единиц продукции из США, и еще 5-процентное повышение было объявлено в отношении 67 позиций. Взаимное повышение таможенных пошлин было введено крупнейшими экономиками мира этой осенью. В свою очередь, Трамп также пошел на уступки, пообещав в случае консенсуса не повышать в два с половиной раза пошлины на китайские товары общей стоимостью двести миллиардов долларов в год.