Пловец Колесников выиграл "золото" с рекордом чемпионатов

Российский пловец Климент Колесников завоевал золотую медаль на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в китайском Ханчжоу.

Колесников финишировал первым на дистанции 100 м комплексным плаванием с результатом 50,63 и установил рекорд чемпионатов. Кроме того, он обновил собственный юниорский рекорд мира, с которым проплыл в полуфинале (50,90).

Вторым стал итальянец Марко Орси (51, 03), третьим - японец Хиромаса Фуджимори (51,53).

Рекорд мира на 100 м комплексом принадлежит нашему Владимиру Морозову (50,26). Он установил его на этапе Кубка мира в Эйндховене, а потом повторил эти секунды в Токио. Однако на ЧМ в Ханчжоу один из лидеров сборной России снялся с этой дистанции.