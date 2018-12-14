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Рубрика: В мире

Косово получило свою армию

Текст: Александр Борисов (Белград)
14 декабря может теперь по праву считаться днем создания "армии" самопровозглашенного Косово. Этому предшествовали решения парламента края о трансформации Сил безопасности Косово (СБК) в полноценные вооруженные силы (ВС).
Фото: AP Photo/Visar Kryeziu Фото: AP Photo/Visar Kryeziu
Фото: AP Photo/Visar Kryeziu

Согласно принятым в пятницу косовскими депутатами проектам законов, СБК трансформируются в Министерство обороны и ВС, определены правовые рамки такого рода решений. Известно, что голосование в парламенте проходило по ускоренной процедуре, а указанные законопроекты были поддержаны албанскими партиями, против выступил только "Сербский список", чьи представители демонстративно покинули зал заседания.

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"Косовская армия - это честь, безопасность и благополучие республики Косово. После двух очень напряженных десятилетий мы, наконец, завершаем процесс подготовки. В парламенте Косова с абсолютным большинством голосов приняли пакет законов для создания косовской армии. Мы должны оставаться едиными, чтобы защитить интересы нашего народа и государства, создание косовской армии и министерства обороны - это лучший подарок к праздникам", - написал на своей странице в Facebook президент непризнанного края Хашим Тачи.

Известно, что военные расходы Косово не превысят 100 млн евро в год. При этом численность армии составит 5 тысяч активного состава и до 3 тысяч резервистов.

Эксперты отмечают, что действия Приштины поддерживаются США и ФРГ, в то время как ЕС и НАТО, охраняющие границы и порядок в крае, выступают против них.

"Сегодня институты в Косово объявили о принятии трех законов, положивших начало процессу изменения сил безопасности Косово, - говорится в заявлении генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. - Я сожалею, что это решение было принято, несмотря на обеспокоенность НАТО. Хотя вопрос трансформации сил безопасности в принципе является вопросом, который решает Косово, мы ясно дали понять, что этот шаг является несвоевременным".

Такое развитие событий вызывает резонные опасения в Белграде, Москве и ООН, где подчеркивают, что это обернется самыми тяжелыми последствиями не только для сербского населения края, но и для безопасности Балканского региона в целом.

Ранее президент Сербии провел консультации с послами России, Китая и США, отметив собеседникам, что кто-то намеренно толкает Сербию и весь Балканский регион к конфликту.

В ответ премьер-министр самопровозглашенного Косово Рамуш Харадинай указал, что США, независимо от обстоятельств, будут всегда на стороне Приштины, даже в случае нарушения ей всех основ международного права.

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"Сербия не решится послать войска в Косово, - отметил косовар. - Достаточно для сдерживания будет одного американского солдата. США нас в таких ситуациях поддержит".

Складывающаяся ситуация вынуждает все стороны конфликта называть вещи своими именами. И вот уже Александр Вучич откровенно заявляет, что "все то, что делает Приштина, осуществляется при поддержке США и Великобритании". При этом в Белграде особо ощущается напряжение, так как здесь для всех очевидно, что так называемая "армия" Косово станет механизмом по выдавливанию сербов из края и для взятия под контроль всей территории непризнанной республики, в том числе ее районов на Севере.

Между тем министр обороны Сербии Александр Вулин уже заявил, что его ведомство отслеживает ситуацию, о всех деталях информирует сербского главнокомандующего - президента Александра Вучича, а вверенные ему подразделения готовы оперативно выполнить поставленные им задачи в любой точке страны, включая Косово.

Эксперт

В интервью "Российской газете" боснийский эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич отметил, что Вашингтон и Брюссель заинтересованы в приходе к власти в самопровозглашенной республике именно столь противоречивых политиков как Рамуш Харадинай, которые бы помогали Западу влиять на Сербию и вытеснять Россию из региона.

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
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"Западные правительства - это партнеры и соучастники преступлений ОАК (Освободительная армия Косово) и ее командиров, таких как Харадинай, Тачи и других. Вместе они реализовывали "проект Косово", предполагавший изгнание сербов, насильственное создание квазигосударства и институтов управления, которые стали бы прикрытием организованному криминалу, торговле наркотиками и оружием, мобилизации джихадистов для участия в геополитически продуманных войнах в мусульманском мире и свержении режимов. При этом коллективный Запад спускал "своим друзьям" с рук торговлю человеческими органами, а теперь еще более спокойно относится к их воинственной риторике", - отметил эксперт.

По мнению Галияшевича, "Запад, прежде всего Германия и США, намеревается использовать Харадиная в собственных интересах. А чем же вообще этот политик может быть для них ценен? Только участием в запланированных ими межэтнических конфликтах, направленных на ослабление влияния и роли Сербии на Балканах, и созданием угроз сербской территориальной целостности".

Запад считает, что давление на Сербию - лучший способ сохранить государственность Косово, а также ограничить влияние России на Балканах, подчеркивает он.

В мире Европа Сербия Косово Проблема Косово
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