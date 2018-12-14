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Рубрика: В мире

Лавров: По сути, к Бутиной применяются пытки

Текст: Константин Волков (Баку)

Мария Бутина, находящаяся под следствием в США, хочет выторговать возможность поскорее освободиться и вернуться на родину, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в Баку.

"Весь смысл сделки с правосудием США - выторговать возможность поскорее освободиться и вернуться на родину", - отметил министр.

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По словам Лаврова, российские дипломаты посетили Бутину, которая содержится в условиях, которые применяются "к очень опасным преступникам".

"Эта женщина находится в очень тяжелых условиях, - подчеркнул министр. - По сути, к ней применяются пытки: прерывают ее сон, переводят в изолятор".

По словам Лаврова, Россия будет поддерживать Бутину, чтобы она могла в максимально короткий срок вернуться на родину.

В мире США Правительство МИД Задержание Марии Бутиной в США
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