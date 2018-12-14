Лавров: Ситуация в Черноморском регионе деградировала

В Баку 14 декабря начался Совет министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС). Россию на нем представляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К сожалению, ситуация в Черноморском регионе деградировала в последнее время, - отметил Лавров в своем выступлении на Совете. - Важно эту тенденцию обратить вспять и работать над тем, чтобы превратить Причерноморье в зону мира, стабильности и процветания".

Также министр подчеркнул, что ЧЭС не должна быть ареной для политических баталий и сведения счетов. У Организации, по его словам, есть четко определенный экономический профиль, которого и надо придерживаться. Только в этом случае ЧЭС сможет помочь интеграции в регионе.

Сегодня в Баку председательство в ЧЭС перейдет от Азербайджана к Болгарии (все страны-участники председательствуют по очереди по полгода, очередь идет в алфавитном порядке).

Главная задача ЧЭС - межгосударственное взаимодействие по экономическим вопросам в Черноморском регионе, учрежденная по инициативе РФ. На сегодня в составе организации 12 государств: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина. Плюс еще 14 стран и организаций являются наблюдателями и партнерами в отдельных переговорах.

ЧЭС занимается такими проектами, как создание дорожных и морских маршрутов в Причерноморье. Например, обсуждается проект кольцевой дороги вокруг Черного моря. Как пояснил источник в российских дипломатических кругах, на сегодня уже есть отдельные участки такой дороги, но они в разном состоянии - где-то соответствуют требованиям, предъявляемым к международным трассам с большим грузопотоком, а где-то узкие, в плохом состоянии.

Россия и Турция последние два года предлагают упростить торговлю между странами региона, используя систему "одного окна".

Как подчеркивают российские дипломаты, ЧЭС занимается экономическим развитием Черноморского региона, однако постоянно продолжаются попытки втянуть организацию в политику, вбрасывая различную информацию, зачастую очерняющую цели и способы работы ЧЭС.