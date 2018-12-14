Лукашенко: Беларусь и Россия всегда находили компромиссы

Не было еще таких спорных вопросов между Минском и Москвой, которые стороны не могли бы разрешить. Это подтвердил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с представителями российского медийного сообщества.

По словам главы Беларуси, установка республики на интеграцию в рамках Союзного государства остается неизменной, передает РИА Новости. При этом Александр Лукашенко признал, что в ходе взаимодействия между двумя странами время от времени возникают споры "на самом высоком уровне", от которых "летят искры". Однако в Минске призывают "не раздувать пламя" из этих рабочих моментов.

Александр Лукашенко напомнил, что соседи всегда умели находить компромиссы в любых ситуациях. Он также назвал Россию "стратегическим партнером и союзником" своей республики. При реализации этого партнерства как в двустороннем формате, так и на площадке ЕАЭС все обязательства по соглашениям должны "железобетонно" исполняться, заключил белорусский лидер.