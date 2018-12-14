Лукашенко: Беларусь никогда не пойдет на разрыв с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что Минск, в отличие от Киева, никогда не пойдет на разрыв с Россией. Об этом белорусский глава заявил на ежегодной встрече с представителями российского медиасообщества.

"Никогда не будет так, как на Украине", - сказал Лукашенко, назвав союз двух государств "величайшим достоянием". Президент Беларуси, чьи слова приводит ТАСС, убежден, что на эти связи не смогут повлиять "никакие нефтяные проблемы".

Касаясь темы углеводородов, Александр Лукашенко сообщил, что Минск ждет от Москвы цены на газ по тарифам "как в Смоленске" - 70 долларов за тысячу кубов. По данным белорусских ведомств, республика потребляет 25 млрд кубометров природного газа из РФ.