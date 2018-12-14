Лукашенко потребовал разобраться с отменой концерта рэпера в Минске

Президент Александр Лукашенко на встрече с представителями российского медийного сообщества прокомментировал ситуацию с отменой концерта известного рэпера в Беларуси. Глава государства потребовал разобраться, кого и почему не пустили с концертами в Минск. (Не исключено, что речь идет об Элджее - прим. ред.).

Лукашенко призвал не запрещать концерты музыкантов на территории страны. "Я сам тот еще матерщинник. Но прилюдно не выражаюсь", - заявил Лукашенко.

Ранее также стало известно об отмене концерта в Минске группы IC3PEAK из России.

Позже в управлении культуры Мингорисполкома объяснили причину такого решения. По их словам, концерт был отменен из-за его "низкого художественного уровня".

Российская экспериментальная электронная группа из Москвы IC3PEAK, образованная в октябре 2013 года, должна была выступить в городе 13 декабря с презентацией своего альбома. По информации организаторов, на концерт было продано 450 билетов.