В мире
14.12.2018 16:10
Текст: Екатерина Забродина

Лукашенко рассказал, как сажал яблони и доил коров

На встрече с представителями российского медиасообщества, которая завершилась в Минске, президент Беларуси Александр Лукашенко нашел время не только обсудить политические вопросы, но и немного предаться лирическим воспоминаниям. Например, он рассказал о том, как в детстве доил коров.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси.
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Как передает Sputnik, белорусский лидер, демонстрируя гостям из РФ свое радушие, угостил их яблочным соком из собственного сада.

Яблони Лукашенко сажал своими руками, и в этом году выдался знатный урожай, так что президент распорядился выжать из них сок. Причем полезный - без добавления сахара. В той же деревне в свое время будущий президент приобщался к фермерскому труду. "Мы там с мамой коров доили", - отметил белорусский лидер.

...и конфетами. Фото: "РГ"
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