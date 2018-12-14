Лукашенко рассказал, как сажал яблони и доил коров

На встрече с представителями российского медиасообщества, которая завершилась в Минске, президент Беларуси Александр Лукашенко нашел время не только обсудить политические вопросы, но и немного предаться лирическим воспоминаниям. Например, он рассказал о том, как в детстве доил коров.

Как передает Sputnik, белорусский лидер, демонстрируя гостям из РФ свое радушие, угостил их яблочным соком из собственного сада.

Яблони Лукашенко сажал своими руками, и в этом году выдался знатный урожай, так что президент распорядился выжать из них сок. Причем полезный - без добавления сахара. В той же деревне в свое время будущий президент приобщался к фермерскому труду. "Мы там с мамой коров доили", - отметил белорусский лидер.