В мире
14.12.2018 15:05
Текст: Екатерина Забродина

Лукашенко рассказал об идеальном будущем для Беларуси

Фото: Пресс-служба президента Беларуси. Фото: Пресс-служба президента Беларуси.
Фото: Пресс-служба президента Беларуси.

У президента Беларуси Александра Лукашенко, который в Минске провел встречу с представителями российского медиасообщества, интересовались не только практическими вопросами. Например, у него спросили, каким он видит идеальное будущее своей страны. На этот вопрос глава республики ответил под стать заданному вопросу - философски.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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По мнению Лукашенко, идеального будущего, как и прошлого, вообще не может быть ни у одного государства мира. "Даже в США посмотрите, что творится, немало проблем", - цитирует главу Беларуси агентство БЕЛТА.

"Главное, чтобы не жить в условиях войны", - признал Александр Лукашенко. Все остальное под силу сделать самим белорусам, если не сделать, то купить, заключил он.
 

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