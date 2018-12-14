МИД РФ: Бутина пошла на сделку, чтобы скорее попасть домой

Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в США в якобы существовавшем заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, заключила сделку со следствием, чтобы скорее освободиться и вернуться домой. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Он также отметил, что США, вероятнее всего, следовали цели "сломать" женщину. "Цель условий, которые ей были созданы, заключалась в том, чтобы <…> вынудить признаться в том, чего она, скорее всего, не совершала", - цитирует слова министра иностранных дел ТАСС. Он также подчеркнул, что Москва будет делать все возможное, чтобы она как можно быстрее смогла вернуться на родину.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Мария Бутина могла признать вину под давлением со стороны США. Схожую точку зрения высказывала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, россиянку арестовали в середине июля. Ее обвиняют в заговоре по ведению деятельности в пользу иностранного государства в США без регистрации в качестве иноагента.