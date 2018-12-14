МИД РФ: Посредничество ЕС в диалоге между Белградом и Приштиной не удалось

Косово все больше становится очагом нестабильности, источником конфликтного потенциала в регионе. Трансформация же Сил безопасности Косово в полноценную "армию" стало грубым нарушением резолюции СБ ООН, что может привести к возобновлению вооруженного конфликта на Балканах. Об этом говорится в официальном сообщении МИД России.

Дипломаты обращают внимание на то, что принятое 14 декабря "парламентом" Приштины решение о трансформации Сил безопасности Косово в полноценную "армию" стало грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244, направленным на серьезное обострение обстановки на Балканах, чреватым рецидивом вооруженного конфликта в регионе.

"Вызывает удивление риторика ряда политиков США и ЕС, высших генералов НАТО, пытающихся убедить себя и окружающих рассуждениями о том, что решение Приштины не меняет сути Сил безопасности Косово, - отмечают в МИД РФ. - На деле речь идет об увеличении их численности вдвое, создании резервов, а главное - подмене существа сил, до последнего времени выполнявших функции гражданской обороны. При содействии США и ряда стран НАТО уже ведется форсированная подготовка косовоалбанских военных, наращивается поставка косоварам оружия и техники. При этом западные столицы и есовский Брюссель игнорируют конструктивную и ответственную линию Белграда, нацеленную на поиск компромисса, снижение напряженности. В частности, сербское руководство воздержалось от принятия ответных мер в связи с введением Приштиной в ноябре 100-процентной таможенной пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, фактически нацеленной на создание катастрофических условий для косовских сербов, продолжение этнических чисток в отношении неалбанского населения".

В российском внешнеполитическом ведомстве констатируют, что косовский "премьер" Рамуш Харадинай, с подачи США взявший курс на обострение кризиса, систематически разбрасывающийся угрозами возобновления насилия и войны на Балканах, является олицетворением несостоятельности активно навязываемой западной пропагандой концепции создания косовской "государственности".

"Со всей очевидностью Косово все больше становится очагом нестабильности, источником конфликтного потенциала в регионе. Посредническая роль Евросоюза в диалоге между Белградом и Приштиной провалилась, - считают дипломаты. - Исходим из того, что международные присутствия в Косово, прежде всего МООНК и Силы для Косово в соответствии со своими мандатами, действуя на основании п.9 "б" и п.15 резолюции СБ ООН 1244, обязаны предпринять незамедлительные исчерпывающие меры для демилитаризации и расформирования любых вооруженных косовоалбанских формирований".