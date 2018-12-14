Минприроды прогнозирует дефицит алмазов в России

Минприроды ожидает дефицит алмазов в России. Это может произойти в будущем из-за истощения разработанных месторождений, заявил глава министерства Дмитрий Кобылкин на заседании госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.

"Алмазы в России в будущем будут находиться в зоне дефицита, - передает его слова ТАСС. - Таких уникальных месторождений, как "Мир", и таких, как в Якутии, все меньше и меньше".

Кобылкин отметил потенциал Карелии в разработке алмазных месторождений. В частности на Зареченско-Соколоозерской площади, где сейчас проводятся изыскания, а также в пределах Сортавальской площади.