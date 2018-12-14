Моногорода смогут рассчитывать на займы по сниженной ставке

Хорошая новость. Фонд развития моногородов предложил снизить минимальную ставку по кредитам на сумму не более 250 миллионов рублей с пяти до нуля процентов. При условии банковской гарантии, гарантии от Корпорации МСП (акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства") или Внешэкономбанка. Срок займа увеличен с 8 до 15 лет. А документы теперь будут рассматриваться не 65 рабочих дней, как раньше, а 35. Эти предложения вошли в паспорт программы поддержки моногородов на 2019 год.

О чем на "круглом столе" в Общественной палате в присутствии представителей многих моногородов сообщила заместитель председателя ВЭБа, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

Напомним, что сейчас в России 319 моногородов, из них около 100 находятся в наиболее сложной ситуации, в так называемой "красной зоне". Всем моногородам в той или иной форме оказывается господдержка. Ирина Макиева заявила, что сокращать список моногородов в ближайшее время не планируется.

"Мы решили пойти навстречу муниципалитетам, которые просили нас не вычеркивать их из списка", - пояснила Макиева.

Развитие монопрофильных городов два года назад вошло в число главных стратегических направлений до 2025 года. "Программа "Комплексное развитие моногородов" - это самый амбициозный проект из 11, утвержденных правительством", - уверена Ирина Макиева, многолетний куратор этого направления. Еще в прошлом году она заявляла: в моногородах должно появиться 230 тысяч рабочих мест. За два года удалось добиться этого показателя. Хотя, как признается Ирина Владимировна, каждое новое рабочее место создавалось не просто.

- Не менее важна и атмосфера, в которой живут люди, - считает заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, председатель общественно-делового Совета по направлению "Моногорода" Дмитрий Исламов. - Даже появление 15 новых вакансий - уже успех. Для некоторых городов появление возможностей временного трудоустройства или работы вахтовым методом в соседнем регионе - уже выход из тупиковой ситуации и спасение его жителей от депрессии.

Одними из первых задумались о проблеме трудоустройства на монопрофильных территориях в Кузбассе. "СУЭК постоянно находится в поиске квалифицированных специалистов, - рассказал президент Фонда "СУЭК-Регионам" Сергей Григорьев. По его словам, компания хоть сейчас готова взять в штат проходчика с зарплатой от 90 тысяч рублей.

Но не всегда проблема решается только заработанным рублем. "Уверен, что главный рецепт успеха развития моногородов - это оптимизм жителей, их вера в будущее - поделился своими наблюдениями Григорьев. - Если у людей опускаются руки, то ничего не получится, даже если польется денежный дождь".

Эксперты на "круглом столе" пытались найти ответ на вопрос, что первично для развития моногородов: социальная среда или материальные стимулы? Как сказала зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Светлана Разворотнева, задача государства - создать такую систему, чтобы люди были востребованы там, где они живут.

Ее поддержала заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина, заявив, что проблема моногородов решится тогда, когда молодежь не будет уезжать в поисках учебного заведения или хорошей работы на сторону, а сможет реализоваться у себя дома.

Одним из интересных предложений, прозвучавших на "круглом столе", стала разработка общего мастер-плана развития моногородов. Предполагается разместить его проект в Интернете, чтобы люди сами решили, что им хотелось бы изменить. За основу может быть взят комплексный план развития Киселевска Кемеровской области. Еще в прошлом году "СУЭК" запустил эксперимент, предложив местным жителям выбрать пять из четырнадцати приоритетных проектов для города. Например, создание нового парка Красный Камень, обустройство общественного пространства между рынком и городским ЗАГСом, создание дизайн-кода для дворовых территорий и др. "Это был эксперимент, который совпал с общей концепцией благоустройства территорий", - поясняет Сергей Григорьев.

Идея хорошая, достойная повторения. Поэтому вполне закономерно, что Ирина Макиева поддержала идею тиражировать мастер-план и на другие территории, подчеркнув, что тем самым Фонд сможет получить объективную информацию, сколько средств на какие проекты необходимо каждому моногороду.