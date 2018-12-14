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Рубрика: Спорт

Морозов: Личного "золота" ЧМ у меня не было с 2012 года

Текст: Анна Козина (Ханчжоу)
Российский пловец Владимир Морозов завоевал "золото" на 50 м вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит в китайском Ханчжоу.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Морозов финишировал с результатом 20,33 секунды. "Серебро" завоевал американец Калеб Дрессел (20,54), "бронзу" - южноафриканец Брэдли Танди (20,94).

Морозов признался, что очень давно ждал этой победы. Последний раз он выигрывал личное "золото" на ЧМ в 25-метровом бассейне в Стамбуле, где был первым на 50 и 100 м кролем.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Владимир Морозов: Я счастлив. Очень. Наконец-то. С 2012 года не было личной золотой медали чемпионата мира. Еще в эстафете 4х50 м вольным стилем понял, что расплавался. На финал на личном "полтиннике" вышел с большей уверенностью. Видел Дрессела. Обычно со старта он сразу выигрывает полкорпуса. А здесь вроде был позади. Тогда я понял, что все получится.

Пловцы любят говорить, что "полтинник" - это лотерея. Сейчас удача на твоей стороне?

Владимир Морозов: Лотерея лотереей. Но здесь очень сильные ребята. Дрессел, британец Бенджамин Прауд. Правда, его дисквалифицировали. С такими соперниками очень сложно.

Ты снялся с дистанции 100 м комплексом, где ты являешься мировым рекордсменом. Почему?

Владимир Морозов: Здесь решил плыть меньше индивидуальных дистанций. На 50 батт тоже не заявился. Для себя сделал достаточно на Кубках мира, выиграл общий зачет. Сейчас работаю на команду в эстафете.

Расстроился, что 4х50 м кролем снова оказалась серебряной? Седов уже просил прощения, что подвел команду.

Владимир Морозов: Да нет, 20,8, которые показал Седов, - хороший результат. Мы тоже проплыли быстрее своего рекорда мира. Но американцы снова оказались быстрее. Однако раньше они обгоняли нас на корпус, на полкорпуса. Сейчас судьбу "золота" решают касания. Догоняем потихоньку.

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