На антарктической станции Мак-Мердо погибли два человека

В Антарктике на исследовательской станции Мак-Мердо погибли два человека. Об этом в четверг сообщил Национальный научный фонд США, отвечающий за финансирование науки и технологий.

Инцидент произошел во вторник по местному времени на объекте, где расположен генератор. Погибшие были наемными рабочими и занимались осмотром систем пожаротушения, пишет РИА Новости.

Пилот вертолета, который поджидал техников после работы, нашел их лежащими на полу без признаков жизни. Сейчас выясняются причины смерти. Пока нет подозрений, что это преступление. Уточняется, что погибшие были субподрядчиками крупной фирмы Leidos, нанятой Антарктической программой США.

Мак-Мердо - крупнейшая исследовательская станция в Антарктике, ее население - более 1,2 тысячи человек.