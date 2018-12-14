На пресс-конференцию Путина аккредитовали рекордное число журналистов

Свыше 1700 журналистов аккредитовано на большую ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, публикуя полный список преставителей СМИ. От "РГ" на мероприятие аккредитована Айсель Герейханова.

Прямую трансляцию пресс-конференции проведут сразу несколько теле- и радиоканалов, в частности "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Напомним, традиционная пресс-конференция (они проводятся с 2001 года) состоится 20 декабря. Начало намечено на 12:00 по московскому времени. В прошлом году вопросы Путину могли задать 1640 журналистов.