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14.12.2018 11:56
Рубрика: Экономика
Проект: ЛСР 2018

Новый тренд недвижимости бизнес-класса - квартиры с чистовой отделкой

Текст: Евгения Мамонова
Для многих покупка квартиры в новостройке ассоциируется с ремонтом, на который придется потратить немало средств, сил и нервов. Выбор концепции дизайна, подбор отделочных материалов и надежного подрядчика - все это может вылиться в настоящую головную боль для хозяев новенькой квартиры. Однако в жилом комплексе бизнес-класса "ЛЕНИНГРАDКА 58" от "Группы ЛСР" доступны квартиры с чистовой отделкой, что избавит хозяев от лишних хлопот.
Фото: Пресс-служба "Группы ЛСР" Фото: Пресс-служба "Группы ЛСР"
Фото: Пресс-служба "Группы ЛСР"

В таких квартирах продумано все до мелочей. В отделке будут использованы только современные и экологичные материалы от ведущих мировых производителей.

Полы в коридорах и комнатах планируется выложить паркетной доской от шведской фирмы TARKETT, которая более 130 лет является мировым лидером по производству напольных покрытий.

Стены комнат, коридоров, кухни будут покрыты антивандальными обоями повышенной прочности и плотности под покраску. Такие обои защищают стены от механических повреждений, выдерживают перепады температур, обладают повышенной степенью пожаробезопасности и высокой износостойкостью.

Все потолки в квартире будут окрашены в белый цвет в два слоя экологически чистым составом на водной основе без запаха. Появятся входная и межкомнатные двери с полным комплектом фурнитуры.

Стены и пол ванных комнат планируется отделать керамической плиткой двух цветов марки KERAMA MARAZZI. Весь санфаянс также будет от этого производителя, из коллекции Buongiorno eco. В ванной комнате предусмотрены светильники, полотенцесушитель, отдельная розетка для подключения фена. Сама ванна - от итальянского производителя BACH, который известен применением экологичных технологий. Благодаря этому ванна лучше сохраняют тепло, а материал не выделяет никаких вредных веществ при эксплуатации. Любопытно, что смесители Oras Polara в ванных комнатах - от той же компании, что изготавливала оборудование для Государственного Эрмитажа и Большого театра.

Одна из изюминок жилого комплекса - квартиры с террасами. В каждой террасе настелят "теплый пол", активировать который владелец квартиры сможет в любое время года. Для этого даже не придется выходить из помещения - оборудование, регулирующее подачу тепла, устанавливается внутри квартиры. На террасах также предусмотрена установка влагозащищенной розетки. С террас жильцам откроются живописные виды - в том числе, на крупнейший водоем столицы - Химкинское водохранилище.

Другим приятным бонусом для всех обладателей квартир в ЖК "ЛЕНИНГРАDКА 58" будут французские балконы с изящными ограждениями. Жилой комплекс спроектирован таким образом, что окна всех квартир имеют панорамное остекление и высоту почти 3 метра. Пол в чистовой отделке при этом достигает 3,4 метра.

Будущих покупателей порадует и разнообразие планировок. В ЖК "ЛЕНИНГРАDКА 58" можно купить квартиру как с ориентацией на две, так и на три стороны света. А можно приобрести роскошную студию на верхнем этаже или квартиру повышенной функциональности, в которой площадь кухни-гостиной достигает почти 20 квадратных метров. Или квартиру с гостевой ванной комнатой, а также с собственным санузлом в спальне хозяев.

Помимо прекрасных панорамных видов (в общей сложности ЖК "ЛЕНИНГРАDКА 58" окружен более чем 350 гектарами зелени) и разнообразных планировок, еще одним преимуществом жилого комплекса является его расположение в хорошем обжитом районе Москвы с давно сложившейся инфраструктурой. Менее чем в десяти минутах ходьбы- станция метро "Водный стадион".

Кроме того, столичные власти начали реставрацию Северного речного вокзала и паркового комплекса на набережной, до которых от "ЛЕНИНГРАDКИ 58" всего несколько минут пешком.

Фото: Пресс-служба "Группы ЛСР"
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