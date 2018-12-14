Патриарх Кирилл призвал защитить Украинскую православную церковь

Святейший Патриарх Кирилл обратился к религиозным и государственным деятелям, руководителям международных организаций. Он направил им послания в связи с религиозной ситуацией на Украине и давлением украинских властей на Украинскую православную церковь. Вмешательство государства в церковную жизнь на Украине требует международного внимания.

Послания направлены в ООН, папе Римскому Франциску, главам Франции и Германии - их главное содержание - нарушение прав верующих Украинской православной церкви, сообщает Патриархия.ру.

Среди адресатов обращения патриарха также глава Англиканского сообщества Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, генеральный секретарь Всемирного совета церквей Олеф Вейт, генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гриминген, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

В послании сказано, что в последнее время "вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков Украинской Православной Церкви". Это позволяет говорить о начале полномасштабных гонений, констатирует Патриарх.

Поводом к усилению такого давления и началу гонений послужил отказ украинского православного епископата участвовать в так называемом "объединительном соборе", на котором Украинская православная церковь, самая многочисленная религиозная конфессия страны, объединяющая тринадцать тысяч приходов, более двухсот монастырей и миллионы верующих, должна быть заменена на некую новую религиозную организацию, создаваемую президентом Украины Петром Порошенко совместно с Константинопольским Патриархом Варфоломеем.

В посланиях указано, что для принуждения епископата канонической Украинской православной церкви к участию в данном "соборе" органы государственной власти Украины не стесняются предпринимать действия, нарушающие конституционные права и свободы граждан Украины, причем "вопиющим образом". Архиереев канонической Украинской православной церкви вызывают на "беседы" и допросы в Службу безопасности, задерживают под различными, часто пустыми предлогами и подвергают унизительным обыскам. 9 декабря СБУ запретила въезд в страну ее гражданину митрополиту Донецкому Илариону.

Патриарх обращает внимание и на предпринятые попытки лишить УПЦ законных прав на пользование Киево-Печерской и Почаевской лаврами - главными монашескими обителями православной Украины и главные святыни.

23 ноября Министерство юстиции Украины отменило решение о государственной регистрации права монашеской общины на пользование комплексом сооружений Успенской Почаевской лавры. А 28 ноября Кабинет министров Украины отменил свое распоряжение от 17 июля 2003 года "Об исключении из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры". Представители заповедника не скрывают, что в будущем возможна передача монастыря в пользование другой религиозной организации.

Святейший Владыка упомянул в посланиях о том, что 28 ноября, впервые за 30 лет, состоялась проверка комиссией Министерства культуры Украины культурных ценностей, находящихся в Успенской Киево-Печерской лавре. А 30 ноября на территории подсобного хозяйства Киево-Печерской лавры прошел обыск с процессуальными нарушениями законодательства.

Епископов и клириков пытаются привлечь к уголовной ответственности по безосновательным обвинениям в "государственной измене" и "разжигании религиозной вражды". В регионах Украины проводятся массовые обыски в зданиях епархиальных управлений, храмах и по месту проживания священнослужителей.

1 декабря вызовы на допрос в СБУ единовременно получили 20 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий канонической УПЦ. 3 декабря проведены обыски в кафедральных соборах, епархиальных управлениях, храмах и даже в частных домах священнослужителей Украинской православной церкви в Житомире, Овруче и Коростене. 5 декабря допрошены 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий.

При этом в государственных СМИ продолжается массированная компания по дискредитации канонической Украинской церкви. В нарушение права на частную жизнь и запрета на использование персональных данных публикуются сведения личного характера об архиереях и священнослужителях, имеющиеся в распоряжении государства. В частности, персональные данные значительной части епископата канонической Украинской православной церкви опубликованы на сайте "Миротворец" вместе с комментариями, разжигающими религиозную ненависть. Патриарх уточнил в посланиях, что этот сайт, существующий при прямой поддержке МВД, "ранее стал печально известен публикацией сведений об украинских, американских и европейских журналистах, после чего им угрожали, их избивали и даже лишали жизни". "Невзирая на протесты американской и европейской общественности проект "Миротворец" не был закрыт государственными властями Украины, а Министерство внутренних дел Украины по-прежнему продолжает оказывать ему поддержку", - подчеркнул Его Святейшество.

Святейший Владыка также указал на то, что "представители государственной власти самого высокого уровня позволяют себе публичные высказывания по отношению к Украинской православной церкви, разжигающие межконфессиональную вражду". Так, например, 30 ноября советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк публично охарактеризовал наместника Успенской Киево-Печерской лавры, митрополита Павла "упыря, ненавидящего Украину, украинцев и все украинское". Председатель Верховной Рады Андрей Парубий также позволял себе публичные оскорбительные и клеветнические высказывания в адрес УПЦ и публично заявлял, будто священнослужители Украинской православной церкви содействовали убийствам украинских граждан.

"Враждебного отношения к Церкви не скрывает и сам президент Украины Петр Порошенко, который публично пригрозил изгнанием из страны тем украинцам, которые не желают присоединиться к создаваемой государством "автокефальной церкви"", - напомнил Патриарх Кирилл.

Он упомянул также такой показательный факт: "приглашения на "объединительный собор" за подписью Патриарха Константинопольского Варфоломея архиереи Украинской Православной Церкви получали из рук государственных чиновников несмотря на положения Конституции Украины о том, что "церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства" (Конституция Украины, ст. 35), а следовательно, всякое вмешательство государства в межцерковные отношения является антиконституционным".

"Мы не знаем, какими будут следующие шаги властей Украины, на какие еще нарушения основополагающих и неотъемлемых прав человека и гражданина они могут решиться для достижения поставленной задачи в оставшееся до президентских выборов время, - пишет Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. - Но уже имевшие место многочисленные факты дискриминации Украинской Церкви дают повод опасаться еще большего ущемления прав и законных интересов православных верующих, умножения их страданий за верность каноническому Православию".

Патриарх обратился к религиозным и государственным деятелям, лидерам межгосударственных организаций с призывом приложить все усилия для того, чтобы защитить епископат, духовенство и верующих УПЦ - от дискриминации и давления со стороны украинских властей и отстоять закрепленную международным правом свободу совести и вероисповедания.