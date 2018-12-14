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Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл призвал защитить Украинскую православную церковь

Текст: Татьяна Владыкина, Елена Яковлева
Святейший Патриарх Кирилл обратился к религиозным и государственным деятелям, руководителям международных организаций. Он направил им послания в связи с религиозной ситуацией на Украине и давлением украинских властей на Украинскую православную церковь. Вмешательство государства в церковную жизнь на Украине требует международного внимания.
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

Послания направлены в ООН, папе Римскому Франциску, главам Франции и Германии - их главное содержание - нарушение прав верующих Украинской православной церкви, сообщает Патриархия.ру.

Фото: REUTERS/Huseyin Aldemir
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Среди адресатов обращения патриарха также глава Англиканского сообщества Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, генеральный секретарь Всемирного совета церквей Олеф Вейт, генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гриминген, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

В послании сказано, что в последнее время "вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков Украинской Православной Церкви". Это позволяет говорить о начале полномасштабных гонений, констатирует Патриарх.

Поводом к усилению такого давления и началу гонений послужил отказ украинского православного епископата участвовать в так называемом "объединительном соборе", на котором Украинская православная церковь, самая многочисленная религиозная конфессия страны, объединяющая тринадцать тысяч приходов, более двухсот монастырей и миллионы верующих, должна быть заменена на некую новую религиозную организацию, создаваемую президентом Украины Петром Порошенко совместно с Константинопольским Патриархом Варфоломеем.

В посланиях указано, что для принуждения епископата канонической Украинской православной церкви к участию в данном "соборе" органы государственной власти Украины не стесняются предпринимать действия, нарушающие конституционные права и свободы граждан Украины, причем "вопиющим образом". Архиереев канонической Украинской православной церкви вызывают на "беседы" и допросы в Службу безопасности, задерживают под различными, часто пустыми предлогами и подвергают унизительным обыскам. 9 декабря СБУ запретила въезд в страну ее гражданину митрополиту Донецкому Илариону.

Патриарх обращает внимание и на предпринятые попытки лишить УПЦ законных прав на пользование Киево-Печерской и Почаевской лаврами - главными монашескими обителями православной Украины и главные святыни.

23 ноября Министерство юстиции Украины отменило решение о государственной регистрации права монашеской общины на пользование комплексом сооружений Успенской Почаевской лавры. А 28 ноября Кабинет министров Украины отменил свое распоряжение от 17 июля 2003 года "Об исключении из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры". Представители заповедника не скрывают, что в будущем возможна передача монастыря в пользование другой религиозной организации.

Святейший Владыка упомянул в посланиях о том, что 28 ноября, впервые за 30 лет, состоялась проверка комиссией Министерства культуры Украины культурных ценностей, находящихся в Успенской Киево-Печерской лавре. А 30 ноября на территории подсобного хозяйства Киево-Печерской лавры прошел обыск с процессуальными нарушениями законодательства.

Епископов и клириков пытаются привлечь к уголовной ответственности по безосновательным обвинениям в "государственной измене" и "разжигании религиозной вражды". В регионах Украины проводятся массовые обыски в зданиях епархиальных управлений, храмах и по месту проживания священнослужителей.

Фото: REUTERS
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1 декабря вызовы на допрос в СБУ единовременно получили 20 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий канонической УПЦ. 3 декабря проведены обыски в кафедральных соборах, епархиальных управлениях, храмах и даже в частных домах священнослужителей Украинской православной церкви в Житомире, Овруче и Коростене. 5 декабря допрошены 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий.

При этом в государственных СМИ продолжается массированная компания по дискредитации канонической Украинской церкви. В нарушение права на частную жизнь и запрета на использование персональных данных публикуются сведения личного характера об архиереях и священнослужителях, имеющиеся в распоряжении государства. В частности, персональные данные значительной части епископата канонической Украинской православной церкви опубликованы на сайте "Миротворец" вместе с комментариями, разжигающими религиозную ненависть. Патриарх уточнил в посланиях, что этот сайт, существующий при прямой поддержке МВД, "ранее стал печально известен публикацией сведений об украинских, американских и европейских журналистах, после чего им угрожали, их избивали и даже лишали жизни". "Невзирая на протесты американской и европейской общественности проект "Миротворец" не был закрыт государственными властями Украины, а Министерство внутренних дел Украины по-прежнему продолжает оказывать ему поддержку", - подчеркнул Его Святейшество.

Святейший Владыка также указал на то, что "представители государственной власти самого высокого уровня позволяют себе публичные высказывания по отношению к Украинской православной церкви, разжигающие межконфессиональную вражду". Так, например, 30 ноября советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк публично охарактеризовал наместника Успенской Киево-Печерской лавры, митрополита Павла "упыря, ненавидящего Украину, украинцев и все украинское". Председатель Верховной Рады Андрей Парубий также позволял себе публичные оскорбительные и клеветнические высказывания в адрес УПЦ и публично заявлял, будто священнослужители Украинской православной церкви содействовали убийствам украинских граждан.

"Враждебного отношения к Церкви не скрывает и сам президент Украины Петр Порошенко, который публично пригрозил изгнанием из страны тем украинцам, которые не желают присоединиться к создаваемой государством "автокефальной церкви"", - напомнил Патриарх Кирилл.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Он упомянул также такой показательный факт: "приглашения на "объединительный собор" за подписью Патриарха Константинопольского Варфоломея архиереи Украинской Православной Церкви получали из рук государственных чиновников несмотря на положения Конституции Украины о том, что "церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства" (Конституция Украины, ст. 35), а следовательно, всякое вмешательство государства в межцерковные отношения является антиконституционным".

"Мы не знаем, какими будут следующие шаги властей Украины, на какие еще нарушения основополагающих и неотъемлемых прав человека и гражданина они могут решиться для достижения поставленной задачи в оставшееся до президентских выборов время, - пишет Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. - Но уже имевшие место многочисленные факты дискриминации Украинской Церкви дают повод опасаться еще большего ущемления прав и законных интересов православных верующих, умножения их страданий за верность каноническому Православию".

Патриарх обратился к религиозным и государственным деятелям, лидерам межгосударственных организаций с призывом приложить все усилия для того, чтобы защитить епископат, духовенство и верующих УПЦ - от дискриминации и давления со стороны украинских властей и отстоять закрепленную международным правом свободу совести и вероисповедания.

Общество Религия Вопрос автокефалии на Украине
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