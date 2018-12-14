Песков: РФ по-прежнему считает обвинения в адрес Бутиной необоснованными

Кремль по-прежнему настаивает на необоснованности обвинений в адрес Марии Бутиной. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

"Еще раз повторяем, что все обвинения в ее адрес мы считаем абсолютно необоснованными, несостоятельными", - ответил представитель Кремля, слова которого приводит ТАСС.

От дальнейшего комментирования ситуации с ее частичным признанием вины Песков отказался. "Все остальное - это уже вопрос судебного разбирательства в США", - добавил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что к Марии Бутиной, находящейся под следствием в США, по сути, применяются пытки, а весь смысл сделки в том, чтобы поскорее вернуться домой.

Напомним, россиянку арестовали в середине июля. Ее обвиняют в заговоре по ведению деятельности в пользу иностранного государства в США без регистрации в качестве иноагента.