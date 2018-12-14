Появление в пьяном виде предложили наказывать трудотерапией

Новости

Лавров: По сути, к Бутиной применяются пытки 12:48
В Воронеже возбудили второе дело об избиениях в кадетском корпусе 12:46
Ученые Египта ознакомились с ядерными технологиями на Белоярской АЭС 12:32
На Манежной площади в Москве покажут новогодние световые шоу 12:30
Адмирал рассказал о принципиально новой технике Северного флота 12:30
УАЗ "Хантер" получил "автомат", турбомотор и кондиционер 12:27
Лукашенко: Беларусь никогда не пойдет на разрыв с Россией 12:21
Электронные ПТС впервые оформили на заводе 12:08
Москвич задержан за убийство гражданской жены 12:04
В Москве иномарка заблокировала "скорую помощь" на ТТК 12:01
Президент Беларуси пообещал изучить текст соглашения о визах с РФ 12:00
В Самаре задержан мошенник, вымогавший деньги у Виктора Дробыша 12:00
В Якутии блогер устроил ДТП на угнанном ради лайков автобусе 11:59
Взрыв газа разрушил три этажа дома в украинском Фастове 11:51
В России изменились цены на Lada Xray 11:51
Лукашенко потребовал разобраться с отменой концерта рэпера в Минске 11:40
Большинство россиян не считают граффити искусством 11:39
В Москве подросток задержан за стрельбу по трамваям 11:34
В Петербурге подросток выстрелил в лицо девочке из ракетницы 11:33
Япония построит первый национальный авианосец 11:23
Лукашенко: Беларусь и Россия всегда находили компромиссы 11:21
В Чувашии задержали вице-премьера правительства республики 11:21
В Подмосковье мужчина попытался поджечь больницу 11:17
На Алтае автомобиль вылетел на остановку с людьми 11:16
На Урале прокуроры проверят инцидент с ударившимся хвостом самолетом 11:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
14.12.2018 11:28
Рубрика: Власть

Появление в пьяном виде предложили наказывать трудотерапией

Текст: Татьяна Замахина
Пока что за появление в общественных местах выпивших граждан штрафуют. В Госдуму внесен законопроект о введении за такой проступок наказание в виде общественных работ. Трудотерапию пьяным россиянам хотят "прописать" самарские законодатели.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Сейчас пьяные, появившиеся в нелицеприятном виде в общественном месте, караются штрафом в размере от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей. Еще может быть назначен арест до 15 суток, но зачастую назначается именно штраф, указывают авторы поправок из губернской думы.

Фото: depositphotos.com
В России запретили продавать спиртосодержащие жидкости дешевле водки

Между тем, как правило, данное правонарушение "совершается людьми, ведущими асоциальный образ жизни, которые уклоняются от уплаты штрафа". Например, в прошлом году из общей суммы штрафов в почти 527 млн рублей было выплачено лишь примерно 334 млн. Таким образом, применение данного вида наказания представляется недостаточно эффективным. К тому же, пьяный может нанести вред здоровью и имуществу окружающих, а компенсировать им ущерб не сможет.

Законодатели предлагают сделать обязательные работы альтернативным видом наказания за появление в общественных местах в нетрезвом виде. Такие нарушители, по мнению инициаторов, как правило, нуждаются в исправлении и перевоспитании, что в наибольшей степени достигается через трудотерапию.

- Метод трудотерапии давно зарекомендовал себя как один из самых эффективных, - указали авторы инициативы. Они считают, что нововведение послужит снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма.

Власть Право Административное право Законодательная власть Госдума
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лукашенко: Беларусь никогда не пойдет на разрыв с Россией
Начальника Свердловской железной дороги обвинили во взятке
Евросоюз не стал вводить санкции против РФ за "керченский инцидент"
На антарктической станции Мак-Мердо погибли два человека
Украинский десантник объяснил появление шеврона СС на фото с Порошенко