Появление в пьяном виде предложили наказывать трудотерапией

Пока что за появление в общественных местах выпивших граждан штрафуют. В Госдуму внесен законопроект о введении за такой проступок наказание в виде общественных работ. Трудотерапию пьяным россиянам хотят "прописать" самарские законодатели.

Сейчас пьяные, появившиеся в нелицеприятном виде в общественном месте, караются штрафом в размере от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей. Еще может быть назначен арест до 15 суток, но зачастую назначается именно штраф, указывают авторы поправок из губернской думы.

Между тем, как правило, данное правонарушение "совершается людьми, ведущими асоциальный образ жизни, которые уклоняются от уплаты штрафа". Например, в прошлом году из общей суммы штрафов в почти 527 млн рублей было выплачено лишь примерно 334 млн. Таким образом, применение данного вида наказания представляется недостаточно эффективным. К тому же, пьяный может нанести вред здоровью и имуществу окружающих, а компенсировать им ущерб не сможет.

Законодатели предлагают сделать обязательные работы альтернативным видом наказания за появление в общественных местах в нетрезвом виде. Такие нарушители, по мнению инициаторов, как правило, нуждаются в исправлении и перевоспитании, что в наибольшей степени достигается через трудотерапию.

- Метод трудотерапии давно зарекомендовал себя как один из самых эффективных, - указали авторы инициативы. Они считают, что нововведение послужит снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма.