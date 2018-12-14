Полиция применила газ для разгона демонстрантов в Будапеште

Выступающие против внесения изменений в трудовое законодательство жители Венгрии попытались прорваться в здание парламента страны. Демонстрантов пришлось разгонять с помощью слезоточивого газа.

Многотысячные протесты начались в минувшую среду. Поводом для акций стали непопулярные меры правительства. Голосование народных избранников вызвало массу негодования среди венгерской молодежи, которая вышла на улицы.

Некоторые протестующие были в масках. Они нападали на полицейских, ломали указательные знаки и поджигали дымовые шашки. Полиция оцепила здание парламента и перекрыла многие дороги. К обеспечению порядка привлекли спецназ, сообщает ТАСС.