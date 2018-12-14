Президент Беларуси пообещал изучить текст соглашения о визах с РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что накануне к нему на стол легло соглашение с РФ о взаимном признании виз для иностранцев. Правда, пока белорусский глава не успел изучить итоговый текст согласованного документа.

Как передает ТАСС, Лукашенко не видит проблемы с подписанием соглашения о "союзном шенгене" в ближайшее время. Но пока оно должно пройти все внутригосударственные процедуры, предписанные регламентом, и самому главе республики предстоит вынести по нему заключение. При этом Александр Лукашенко рассказал о положительном заключении от белорусского МИДа, где признали, что документ учитывает пожелания обеих сторон.

Как ранее сообщала "РГ", краткосрочную версию соглашения - на время международных спортивных мероприятий - подписали в июне министры иностранных дел Сергей Лавров и Владимир Макей. Таким образом, стороны успели принять новые правила пересечения границы иностранными гражданами к чемпионату мира по футболу. Действие двустороннего договора распространялось и на II Европейские игры, которые пройдут в белорусской столице в июне уже следующего года. Однако принятие универсального соглашения в рамках Союзного государства все время откладывалось из-за нерешенных вопросов, которые возникали и у Минска, и у Москвы. Ожидается, что документ станет важным шагом на пути к формированию единого миграционного пространства между Россией и Беларусью.