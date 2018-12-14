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14.12.2018 00:07
Рубрика: Спорт

Догнал рекорд

Пригода красиво победил на ЧМ в Китае
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск №7745 (282)
Кирилл Пригода открыл счет золотым медалям сборной России на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит в китайском Ханчжоу. Причем сделал это с размахом - на дистанции 200 м брассом он финишировал с мировым рекордом - 2.00,16.
Кирилл Пригода открыл счет золотым медалям сборной России на чемпионате мира в китайском Ханчжоу. Фото: AP Кирилл Пригода открыл счет золотым медалям сборной России на чемпионате мира в китайском Ханчжоу. Фото: AP
Кирилл Пригода открыл счет золотым медалям сборной России на чемпионате мира в китайском Ханчжоу. Фото: AP

"Серебро" выиграл китаец Цин Хаян (2.01,15), "бронза" досталась немцу Марко Коху (2.01,42), которому принадлежало предыдущее мировое достижение. Кроме того, сборная России в составе Климента Колесникова, Олега Костина, Розалии Насретдиновой и Марии Каменевой завоевала "бронзу" в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м (1.37,33).

За заплывом Пригоды корреспондент "РГ" наблюдал в компании четырехкратного олимпийского чемпиона, президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова. Он же первым и прокомментировал успех Кирилла.

Климент Колесников выиграл "бронзу" чемпионата мира по плаванию

- Очень рад, что это произошло на моих глазах. Кирилл - молодец. Он расстроился, что не смог завоевать медаль на стометровке. Но этим "золотом" вернул уверенность себе и дал импульс остальным, - отметил Владимир Валерьевич. - С точки зрения техники Пригода не зачастил на последних метрах, что было бы обидно. У него не всегда получается финиш, он увеличивает темп. А здесь у него получилось сохранить оптимальный. Он достойно выглядел. Мировой рекорд сам за себя говорит.

С журналистами Кирилл начал общаться только после крепкого рукопожатия от президента федерации.

Ожидали от себя таких скоростей?

Кирилл Пригода: О рекорде мира точно не думал. Когда стоял на стартовой тумбочке просто закрыл глаза и моделировал, как нужно плыть. Перед сотней, где я стал пятым, было по-другому. Я знал, что будет непросто, что будет борьба, но думал о пьедестале. Где-то после полуфинала повесил себе медаль на шею. Знал, что так нельзя, но мысли сами лезли в голову. Но 200 м - моя коронная дистанция на короткой воде. Может, правильно подготовился и учел ошибки. Рад, что установил мировой рекорд.

Вы проплыли по всем этапам Кубка мира, заняли второе место в общем зачете. Такой соревновательный график помог держаться в тонусе?

Кирилл Пригода: Чем больше стартуешь, тем лучше у тебя в голове укладывается следующая установка: вот у тебя дистанция, и ты должен отработать ее качественно, добросовестно и до конца.

В Китае вы взяли свое первое личное "золото" в карьере. Это прорыв?

Кирилл Пригода: Это знаковый момент для меня. Последние годы заставлял держать себя в колее, в ежовых рукавицах. Не скажу, что сейчас планирую отдохнуть, наоборот, буду продолжать тренироваться. Это короткая вода. Весь задел идет на длинную воду. Буду работать, чтобы суметь повторить этот рекорд в 50-метровом олимпийском бассейне.

После такой красивой победы станет психологически легче?

Кирилл Пригода: Не думаю. В финале не было трех главных звезд - чемпиона мира Антона Чупкова, мирового рекордсмена японца Иппея Ватанабе и олимпийского чемпиона из Казахстана Димы Баландина. В то же время хочу сказать, что и на этом ЧМ ребята были далеко не слабые. Счастлив, что сегодня победил. И намерен насладиться этим. В ближайшее время по крайней мере.

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