Производители предложили поднять цены на шампанское в 2019 году

Минимальная розничная цена на бутылку шампанского в следующем году может достигнуть 202 рублей.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Ассоциацию производителей игристых вин. По мнению специалистов, минимальную стоимость бутылки игристого вина нужно поднять с 164 рублей до 202.

Связано это с повышением НДС на два процента в 2019 году, а также с тем, что минимальная розничная цена на игристое вино не поднималась с 2016 года. Представители ассоциации уже передали свои расчеты в Министерство финансов.

В ведомстве "Российской газете" подтвердили, что такое обращение было, и сообщили, что Минфин совместно с заинтересованными ведомствами "прорабатывает вопрос изменения МРЦ на игристые вина (шампанское). Конкретных решений пока нет".

Между тем, некоторые эксперты алкогольного рынка считают, что повышение минимальной цены на шампанское до 202 рублей - это маловероятный исход. "Повышение стоимости шампанского - это закономерный исход. Но я не верю, что Минфин поднимет цену выше 200 рублей. Скорее всего, она будет установлена в районе 180-185 рублей, но этого, конечно, недостаточно", - прокомментировал "Российской газете" Вадим Дробиз, руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя.

Средняя цена на бутылку шампанского в российских магазинах составила 511 рублей. Треть всего игристого вина, которое покупают россияне, производится в нашей стране.