Прокуратура начала расследовать растраты средств на инаугурацию Трампа

В США прокуратура инициировала расследование дела о растрате средств на инаугурацию президента Дональда Трампа. Внимание к ситуации привлекли документы, изъятые у бывшего юриста главы государства Майкла Коэна, который был приговорен к трем годам лишения свободы по обвинениям в финансовых махинациях и других преступлениях.

Прокуроры выясняют, были ли финансы получены от спонсоров в обмен на лояльность администрации президента. The Wall Street Journal пишет, что некоторые вложившие в церемонию средства люди могли делать это в обмен на политические уступки.

Также федеральные прокуроры устанавливают, не потратил ли инаугурационный комитет Трампа в 2017 году часть средств от пожертвований, составивших 107 миллионов долларов, на нецелевые нужды. Расследование на предмет возможного уголовного преступления находится на самой начальной стадии.

Деньги в инаугурационный фонд поступают из нескольких источников. Это - жертвователи, Объединенный комитет конгресса по церемониям, Президентский инаугурационный комитет, федеральный бюджет, бюджет Вашингтона, округа Колумбия и столичный муниципалитет.

Инаугурация Трампа стала самой дорогой в истории США - бюджет мероприятия превысил 200 миллионов долларов.