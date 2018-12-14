Путин возобновит встречи с лидерами фракций

Глава государства продолжит практику бесед с главами парламентских партий. Как объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пока этим заниматься просто не позволял график.

На вопрос журналистов, почему прекратились традиционные встречи президента с лидерами парламентских партий и есть ли решение их возобновить, представитель Кремля подчеркнул: "Они не прекратились, просто график не позволял. Безусловно, он просто не может себе позволить часто проводить такие встречи".

Пресс-секретарь главы государства подтвердил, что лидеры фракций действительно обращались с подобной просьбой к президенту, и он сказал, что найдет в графике место. "Хотя это не так просто, но тем не менее, это будет сделано со временем", - заверил Песков.