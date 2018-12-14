Путину предложили создать рыбную биржу

Наиболее востребованную рыбную продукцию сейчас продают на азиатских аукционах, но вполне реально перевести ее под российскую юрисдикцию, считает Шестаков. "Обязать компании реализовывать часть продукции именно через российскую аукционную площадку", - сказал он. Но потребуется инфраструктура, в частности, логистические площадки.
По году в целом отмечается рост объемов вылова, пока практически шесть процентов. "В этом году мы преодолеем планку, мы уверены в этом, в пять миллионов тонн. Последний раз пять миллионов тонн мы ловили в 1992 году", - сказал Шестаков. "Все это, конечно, благодаря тем мерам поддержки и тем мерам регулирования, которые сейчас есть", - отметил он.
И основной вклад внесла лососевая путина 2018 года. "Она была необычная", - согласился президент. Выловили 676 тысяч тонн. "Это рекорд вообще за всю историю наблюдений", - подчеркнул докладчик.
"Красную икру куда дели?" - уточнил глава государства. Пойдет для населения, для внутреннего потребления, объяснил собеседник. "Это социально значимый у нас вид рыбы, лососевых, и цена уже, кстати, подешевела: оптовая в два раза, в магазинах чуть поменьше. Но, действительно, такой рекордный "урожай" нам позволил это сделать", - сказал он.
За 9 месяцев этого года налогов от отрасли поступило около 34 млрд рублей, на 10 процентов больше аналогичного показателя прошлого года. Рост показало и производство продукции аквакультуры - на 6 процентов. "Это все, конечно, благодаря тому, что принят новый закон об аквакультуре. И мы наращиваем количество участков, предоставленных в пользование, именно для разведения товарной рыбы", - уточнил докладчик. На это предприниматели получили порядка 500 тыс. гектаров.
Активно развивается марикультура, особенно в Приморье и в Крыму. Президент спросил, в чем особая ценность этих продуктов. "Это трепанг, востребованный на азиатских рынках, в приморских городах - это устрицы, морской гребешок. Конечно, вся эта продукция более ценная и стоимость ее выше", - заметил собеседник. В Крыму разводят устриц и мидий, но рыбаки сталкиваются с трудностями с предоставлением акваторий в пользование и участков земли. "Но, в целом, развитие идет динамично", - подытожил он.
Глава Росрыболовства пригласил президента на спуск нового судна в Санкт-Петербурге в марте. Всего в 2019 году планируется спустить на воду шесть судов, по планам инвестпрограммы построят 33 рыбопромысловых судна и 22 береговых завода. Суда, которые будут спущены на воду в следующем году, могут осуществлять полную переработку, планируется создание фабрики на основе безотходного производства, чтобы получать костную муку или рыбий жир. Таких нет ни в одной стране из рыбодобывающих стран, заключил Шестаков.
А еще учебно-парусный флот Росрыболовства в 2019-2020 годах примет участие в кругосветной экспедиции. "Мы планируем, что наши два суда совершат кругосветное путешествие. Они встретятся у берегов Антарктиды. Это будет очень знаковое событие, потому что, действительно, будут осуществлены очень серьезные мероприятия в рамках захода в иностранные порты", - сказал глава Росрыболовства. Кругосветка будет посвящена 200-летию открытия Антарктиды и празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В 2019-2020 году по поручению президента в Антарктике будут научно-исследовательские киносъемки в рамках экспедиции совместно с Российской академией наук. На вопрос о формировании экипажей парусных судов, Шестаков подчеркнул, что в экспедицию приглашаются как российские студенты, так и иностранные.