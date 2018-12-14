Ребенок из Гватемалы умер после ареста пограничниками США

Женщина из Гондураса с детьми в лагере для мигрантов в Мексике. Фото: AP Photo/Ramon Espinosa

Ребенок из Гватемалы умер от обезвоживания и шока во время содержания под стражей пограничной службой США. Девочка, которой было семь лет, и ее отец, оказались в числе более сотни задержанных мигрантов. Все они незаконно пересекли границу в Нью-Мексико.

По данным газеты The Washington Post, через восемь часов после задержания у ребенка начались припадки. Медики выяснили, что девочка не ела и не пила в течение нескольких дней. Ребенок был доставлен в больницу Эль-Пасо, где через сутки скончался от остановки сердца, пишет "Интерфакс".

Сейчас расследованием инцидента занимается служба таможенного и пограничного контроля США, которая подчеркивает, что пограничники сделали все возможное, чтобы спасти девочку. Отец погибшего ребенка все еще находится в Эль-Пасо в ожидании встречи с дипломатами Гватемалы.

В этом году с октября сразу несколько крупных караванов центральноамериканских мигрантов направились к границе США по территории Мексики. Общее число их участников - взрослых и детей - достигло 10 тысяч человек.