40 лет масштабных перемен

Для человека 40 лет - это, несомненно, возраст зрелости. А для китайского общества 40 лет - это период проведения политики реформ и открытости, а также те колоссальные перемены, которые этот курс оказал на жизнь простых людей. Что произошло с китайским обществом за четыре десятилетия и как изменилась жизнь людей - этому посвящен наш видео-ролик "Реформы и открытость: 40 лет перемен".

Шэньчжэнь: путь от нуля до триллиона

Город Шэньчжэнь - ровесник политики реформ и открытости. Всего 40 лет назад здесь была маленькая рыбацкая деревушка. Сегодня объем экономики мегаполиса достиг триллиона юаней. Став опытным полем реформ и открытости, Шэньчжэнь совершил беспрецедентный скачок в развитии, став настоящим экономическим чудом. Шэньчжэньская модель играет активную роль в превращении страны в мощную мировую державу. И это долгий путь, который в Китае еще только начался.

Уданское ушу выходит в мир

40 лет назад Китай открылся для мира, и мир стал с большим интересом присматриваться к этой стране. Реформы и открытость позволили лучше понять "китайскую экзотику", а страна стала активно расширять культурное и экономическое общение. В Китай устремились люди со всех концов света, и многие из них связали свою судьбу с Поднебесной. Эта история - об одном из таких людей. Джеф приехал из далекой Америки, чтобы постичь тайны ушу...



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