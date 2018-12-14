Банда на Mercedes отобрала у москвича 13 миллионов

На юге Москвы бандиты отобрали у мужчины сумку с огромной суммой.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД столицы, нападение было совершено вчера около 18:00. Около дома N28 на Ставропольской улице одного из автолюбителей заблокировал Mercedes. Из него вышли незнакомцы, разбили в машине потерпевшего стекла, один из нападавших выстрелил из травматического пистолета. Затем налетчики забрали с заднего сиденья сумку. По словам водителя, в ней было 13 миллионов рублей.

Полиция начала розыск преступников.