Евгений Цыганов прочел дебютный роман Григория Служителя

В Конференц-зале Российской государственной библиотеки (РГБ) прошли публичные чтения в рамках проекта "17 страница". Отрывки из дебютного романа Григория Служителя "Дни Савелия" читал актер театра и кино Евгений Цыганов.

Для Григория Служителя его книга - это признание в любви родному городу и дань памяти дорогим кошачьим существам.

"Дни Савелия" - это роман о котах и людях: и те, и другие играют чью-то жизнь", - говорит автор.

На роль чтецов, за два года жизни проекта "17 страница", были приглашены представители самых разных сфер: театр, музыка, ТВ, реклама, медийные корпорации, мода.

Актера театра и кино Евгения Цыганова знают по его ролям в спектаклях Мастерской Петра Фоменко, в фильмах "Брестская крепость", "Питер FM", "Человек, который удивил всех", "Битва за Севастополь" и сериалах "Дети Арбата", "Оттепель", "Куприн. Впотьмах" и других.

Существует теория, что чаще всего люди бросают читать книгу на семнадцатой странице. А что, если после нее и начинается все самое интересное? Проект "Редакции Елены Шубиной" "17 страница" - новое прочтение современной русской литературы в пространстве мегаполиса, поиски ответов на актуальные вопросы в текстах писателей-современников.