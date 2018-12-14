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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Евгений Цыганов прочел дебютный роман Григория Служителя

Текст: Виктор Носов

В Конференц-зале Российской государственной библиотеки (РГБ) прошли публичные чтения в рамках проекта "17 страница". Отрывки из дебютного романа Григория Служителя "Дни Савелия" читал актер театра и кино Евгений Цыганов.

Для Григория Служителя его книга - это признание в любви родному городу и дань памяти дорогим кошачьим существам.

Фото: Книжный дом "РЕМАРК"
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"Дни Савелия" - это роман о котах и людях: и те, и другие играют чью-то жизнь", - говорит автор.

На роль чтецов, за два года жизни проекта "17 страница", были приглашены представители самых разных сфер: театр, музыка, ТВ, реклама, медийные корпорации, мода.

Актера театра и кино Евгения Цыганова знают по его ролям в спектаклях Мастерской Петра Фоменко, в фильмах "Брестская крепость", "Питер FM", "Человек, который удивил всех", "Битва за Севастополь" и сериалах "Дети Арбата", "Оттепель", "Куприн. Впотьмах" и других.

Существует теория, что чаще всего люди бросают читать книгу на семнадцатой странице. А что, если после нее и начинается все самое интересное? Проект "Редакции Елены Шубиной" "17 страница" - новое прочтение современной русской литературы в пространстве мегаполиса, поиски ответов на актуальные вопросы в текстах писателей-современников.

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