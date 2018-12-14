Госдума обсудила с молодежью создание экономики будущего

В Подмосковье открылся двухдневный Форум молодых законодателей и экспертов. В Госдуме, как сообщил ее глава Вячеслав Володин, от молодежи ждут идей для будущих законопроектов. В первую очередь, начинающие законодатели могут помочь создать экономику будущего. Цифровая экономика и риски, которые она несет, и стали одной из главных тем.

В подмосковное Аносино прибыли не только россияне: на форуме было представлено 30 зарубежных парламентов. Масштабное мероприятие стало как площадкой для сбора идей молодежи, так и своего рода обучающими курсами. Стоит отметить, что Вячеслав Володин, какую бы должность ни занимал, традиционно участвовал в организации подобных семинаров. Процесс обучения ежегодно проходят губернаторы, вице-губернаторы, мэры городов, представители вузов, партий, а также региональных общественных палат.

С молодежью в Госдуме, организовав форум, решили не только поделиться опытом. Нижней палате парламента нужен свежий взгляд начинающих законодателей, уверен Вячеслав Володин. Ведь молодежь, по его словам, нередко видит то, что парламентарии могут упустить.

Перед форумом проекты молодежи из регионов прошли профессиональный отбор экспертов Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА выступил соорганизатором форума). Инициативы два дня будут обсуждаться в рамках тематических секций с участием экспертов и депутатов (включая вице-спикеров, глав фракций и комитетов). А затем лучшие рекомендации, как сообщил Вячеслав Володин, могут лечь в основу законопроектов. И это произойдет уже не впервые - молодежный парламент ранее уже подсказывал депутатам идеи.

Спикер Госдумы напомнил молодежи о 25-летнем юбилее парламента России. Тогда же была принята Конституция, которая предопределила путь страны. И в наше время, по словам Володина, необходимо провести мониторинг действия ее норм в наше время. В первую очередь, считает он, надо проверить, как реализуются положения Основного закона о социальном государстве.

Эту установку поддержал лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, который заявил, что понятие "социального государства" в Основном законе должно быть раскрыто более полно. При этом он предложил сделать День конституции, который приходится на 12 декабря, выходным. "В советское время пятое декабря - День конституции СССР - был выходным праздничным днем", - сообщил Миронов.

Владимир Жириновский и вовсе заявил, что необходимо принять новую Конституцию, потому что "старый костюм сложно перекроить". "Лекторы", выступавшие перед молодежью, поднимали и другие темы, ключевые для развития страны. Вячеслав Володин заявил, что у России нет другого пути, кроме цифрового. И законодательство для экономики будущего надо формировать с нуля - так же, как с нуля депутаты отстраивали законодательные основы новой России.

О "ямах" на пути к экономике будущего молодежи подробно рассказал глава Сбербанка Герман Греф (банк предоставил для форума площадку своего корпоративного университета). Он предсказал, что Россия столкнется с гигантским дефицитом кадров для отрасли, связанной с искусственным интеллектом. "Чтобы этого избежать, нужно изменить парадигму высшего образования, которое у нас пока отстает от среднего", - заявил Греф.

Он привел неблагоприятную для нашей страны статистику: 72 процента мирового цифрового рынка занимают США, 23 - Китай, 2 - Европа. На все остальные страны приходится только 3 процента. То есть России есть куда стремиться. Препятствием является то, что на госуровне пока нет четкой программы, касающейся именно развития искусственного интеллекта, заявил финансист. В программе по цифровой экономике, по его словам, не очень четко расписано данное направление. Греф посоветовал использовать опыт Китая, власти которого ясно сформулировали, что будет делать в цифровом направлении государство, а что - бизнес.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заметил, что для цифровой революции для начала надо вернуть "утекшие" за рубеж умы. В свою очередь, глава либерал-демократов Владимир Жириновский затронул тему проведения выборов "при помощи смартфонов".

Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов назвал риск "экономики будущего" - это высвобождение с трудового рынка большого количества работников. Законодателям и правительству, по его словам, предстоит продумать, как переобучить этих граждан и как дать им социальные гарантии.

"Рядом стран уже разработаны нормативные акты на эту тему, которые нам надо изучить, - считает Неверов. - Нам, с одной стороны, нельзя стоять на месте, чтобы не остаться на задворках промышленной революции. Но, с другой стороны, бежать сломя голову вперед тоже рискованно".

Участник дискуссии, глава ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что россияне, согласно опросам, не боятся наступления искусственного интеллекта на рынок труда. Респонденты верят, что это произойдет скоро, но почти все они считают, что робот их не заменит. По прогнозам опрошенных, в первую очередь в группе риска по части замены искусственным интеллектом находятся бухгалтеры. Однако в целом нашествие роботов пока не очень опасно, поделился мнением эксперт, посоветовав молодежи все же искать работу в максимально творческой сфере - там робот человека в ближайшие годы уж точно не заменит.

Герман Греф тоже дал понять, что в ближайшие десять лет менять работников на роботов неэффективно. Самое лучшее, сказал он, это сочетание искусственного и естесственного интеллекта.

Переход на цифровые "рельсы" стал предметом обсуждения, в первую очередь, на секции форума "Новые экономические бизнес-модели", модератором которой выступил глава думского комитета по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

Какие идеи законодателям предлагает молодежь, "РГ" рассказал участник обсуждения, руководитель АНО "РОБОПРАВО" Андрей Незнамов. По его словам, для депутатов создана дорожная карта необходимых изменений в сфере робототехники и искусственного интеллекта на основе мирового опыта. Молодежь предлагает в краткосрочной перспективе принять стратегию развития данной отрасли, а также базовый закон в этой сфере. Кроме того, надо в ближайшее время написать законопроект для регулирования беспилотников.

Среди других конкретных предложений - прописать в законодательстве защиту авторских прав на результаты труда роботов. Например, если он написал заметку, создал картину, кого считать автором? Им можно признать и владельца, и разработчика, пояснил Незнамов, добавив, что сейчас данная ситуация обсуждается с Роспатентом.

Еще из сферы для "мозгового штурма" с участием молодежи - предложение дать роботу права человека. С юридической точки зрения, робот действительно может стать личностью, заметил юрист. В Эстонии, кстати, уже пытаются это сделать.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой согласен, что законодательных проблем при вступлении в новую технологическую эпоху ожидается действительно много, и пока законодатели, по его словам, находятся только в самом начале пути. Это, в частности, вызовы этического характера, "потому что робот может делать все, но он не может принимать решения для человека". Многие инициативы молодежи, верит парламентарий, лягут в основу законопроектов в пользу будущего цифрового прорыва.

На цифровизации сосредоточилась и секция "Глобальные технологические тренды", которую модерировал глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Идеи молодежи пригодятся, в частности, для создания регулирования электронных подписей. Практика показала, что в данной сфере много злоупотреблений, и надо навести порядок. В первом квартале законопроект на эту тему поступит в Госдуму, рассчитывает он.