Курского волонтера изнасиловали за смерть кота

Курский суд вынес приговор 25-летнему учредителю благотворительного фонда "Ваша опора" Евгению Гололобову и его 22-летнему заместителю Алексею Куклину. Молодые люди признаны виновными в сексуальном насилии над 18-летним волонтером фонда.

"Ваша опора" занимается сбором деньги на лечение больных детей и содержит штат добровольных помощников, работающих в регионах ЦФО за процент от выручки. В сентябре 2017 года Гололодов и Куклин в офисе фонда обвинили 18-летнего волонтера в смерти директорского кота. Затем, руководители "Вашей опоры", пользуясь своим физическим превосходством, совершили над парнем сексуальное насилие.

Суд признал обоих парней виновными и приговорил каждого к четырем годам колонии общего режима.

- Раскрытие преступления стало возможным благодаря активной гражданской позиции руководства общественной организации "Скорая молодежная помощь" Андросова А.А и Александрова А.А., - отметили в региональном управлении СКР.