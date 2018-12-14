Москвич задержан за убийство гражданской жены

В Москве по подозрению в жестоком убийстве сожительницы задержан 39-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, задержать подозреваемого удалось в ходе совместной работы следователей и оперативников московского уголовного розыска. В ближайшее время подследственному изберут меру пресечения в суде. СК настаивает на аресте.

По версии следствия, в ноябре мужчина сильно повздорил с гражданской женой в доме на Туристской улице. Он ударил женщину по голове чем-то тяжелым, и потерпевшая скончалась. Позже, как полагают в СК, злоумышленник избавился от останков в Москве-реке.