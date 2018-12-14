Москвичи в Новый год услышат поздравления президента в метро

Жители и гости столицы услышат новогодние поздравления президента России Владимира Путина в московском метро. Об этом сообщила замначальника метрополитена столицы по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"Планируем поздравления на эскалаторах. Поздравление президента будет звучать в прямой трансляции", - цитирует ее слова Агентство городских новостей "Москва". Кроме этого планируется транслировать заявление российского лидера и на МЦК.

Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь и МЦК и метрополитен перейдут на круглосуточный режим работы.