Москвичу, поднявшему гвардейца в метро, грозит год условно

Прокурор потребовал условного лишения свободы на год для москвича Исляма Маленкова, поднявшего бойца Росгвардии в метро.

Как передает ТАСС, представитель гособвинения настаивает также на годичном испытательном сроке для Маленкова. Прокурор попросил признать обвиняемого виновным по 318 статье УК РФ - "Приминение насилия в отношении представителя власти". Сам Маленков утверждает, что невиновен и просто перепутал гвардейца со своим другом. Приговор будет оглашен 17 декабря.

Ранее "РГ" писала, что молодой человек стал фигурантом уголовного дела после инцидента в метро "Сухаревская". Парень подошел к дежурившему на станции бойцу Росгвардии, поднял его и пронес несколько метров.