На фасад павильона "Биология" на ВДНХ вернули скульптуры рыб

Завершилась реставрация фасадов павильона ВДНХ "Биология". Сейчас он носит название "Кыргызстан". На главный фасад спустя почти 50 лет вернули скульптуры рыб.

Полутораметровые рыбы размещались на нем с момента возведения павильона, но спустя несколько десятилетий были утрачены.

Скульптуры были воссозданы по старым фотографиям.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, после фасадов специалисты приступят к восстановлению интерьеров. Открыть обновленный павильон планируется в следующем году.

Ранее этот павильон назывался "Эстонская ССР" и здесь проводились выставки, посвященные промышленности, сельскому хозяйству и культуре Эстонии. В связи с этим в оформлении здания прослеживаются традиционные эстонские мотивы. Например, майоликовое панно и скульптурный портик, а также кованные решетки и тематические барельефы. А в 1964 году павильон был переоборудован под экспозицию "Биология".