Смоленская учительница победила на форуме в Новгороде

Учитель начальных классов Богородицкой средней школы Дарья Горохова стала победительницей на молодежном образовательном форуме, организованном для участников движения "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который проходил в Великом Новгороде.

Участниками молодежного форума стали более 500 студентов профессиональных образовательных организаций из различных регионов России. Они принимали участие в работе по трем направлениям: "Предпринимательство", "Карьера" и "Наставничество".

- По итогам отбора победительницей трека "Предпринимательство" стала смолянка Дарья Горохова, разработавшая проект для родителей учеников, отстающих по успеваемости, которые желают помочь своим детям, но не имеют достаточного уровня знаний для этого, - сообщили в администрации региона.

Выпускница Смоленского педагогического колледжа Дарья Горохова представила на форуме комплекс обучающих видеоматериалов, которые помогут родителям в удобное для себя время разъяснить школьникам учебный материал.