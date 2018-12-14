Смоленский музей отметил 130-летие

В Смоленской областной филармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное 130-летию со дня основания Смоленского государственного музея-заповедника.

Сотрудники и ветераны Смоленского музея-заповедника получили грамоты и благодарности администрации области за многолетний добросовестный труд на праздновании юбилея музея, созданного в 1888 году.

- Сегодня музей-заповедник является одним из наиболее масштабных музейных объединений России, в состав которого входят 10 учреждений в Смоленске (Художественная галерея, Исторический музей, музей "Русский лен" и пр.) и пять - в муниципальных образованиях (музей-усадьба Михаила Ивановича Глинки, дом-музей Николая Михайловича Пржевальского и т.д.). Ежегодно его посетителями становятся более 220 тысяч человек, - отметили в администрации региона.

Выступая на торжественной церемонии, глава региона Алексей Островский выразил признательность хранителям и ветеранам, которые всю жизнь посвятили служению музейному делу. Он пообещал, что реставрационные работы в филиалах музея-заповедника, в частности, историко-архитектурном комплексе "Теремок", будут продолжены.

- Обязательно завершим ту работу, которая была начата администрацией области по спасению Храма Сошествия Святого Духа, который находится на территории историко-архитектурного комплекса "Теремок" - это одна из главных достопримечательностей нашего региона. Будем дальше восстанавливать внутреннее убранство храма, а также помогать и иным музеям, входящим в систему Смоленского государственного музея-заповедника, - сообщил глава региона.