Собянин открыл фестиваль "Путешествие в Рождество"

Сегодня в Москве официально дан старт новогодним гуляньям, в городе зажглись праздничные огни и стартовал главный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество", который продлится почти месяц - до 13 января. Всего в городе москвичей и гостей столицы ждут 78 ярмарочных площадок, причем две трети не в центре столицы. Одну из них мэр Москвы Сергей Собянин открыл в Юго-Восточном округе рядом со станцией метро "Кузьминки".

На площади Славы появилась ярмарочная площадка - торговые шале, сцена, детские игровые зоны - все в стиле советского ампира 1950-1960-х годов. По словам мэра, теперь здесь будет своего рода культурный центр района. "Фестивальные площадки все больше и больше перемещаются поближе к людям. Если на центральные площадки москвичи выбираются всего один-два раза, то на своих районных площадках многие посетители смогут бывать гораздо чаще, - отметил Собянин. - Сегодня на них открывается самый популярный, самый сказочный, светлый и яркий фестиваль "Путешествие в Рождество". Приглашаю всех желающих, не пожалеете!"

Открытие ярмарки в Кузьминках ждали. В прошлом году на этом месте была только елка и еще неподалеку - елочный базар. Теперь же кроме огромной елки кружится карусель, дети играют в мини-хоккей, катаются на коньках, в шале продают горы мандаринов, готовят согревающий глинтвейн, а в отдельном домике проходит даже мастер-класс по приготовлению новогодних блюд, тут же обучают столярному делу. Такое можно было встретить только в центре города где-нибудь на Пушкинской площади, а теперь вот и в спальном районе - настоящее новогоднее волшебство.

А какие тут продают новогодние игрушки! Словно из детства - маленькие елочки, попугай Кеша из любимого мультика, кот Леопольд, бабки Ежки всех цветов, волк из "Ну, погоди!" и еще много чего интересного. Все игрушки - ручной работы, приехали на ярмарку из Ногинска. Самая дешевая - 100 рублей, а огромный шар, например, с зимним пейзажем стоит 2 тысячи рублей. Первые покупатели нашлись быстро - Ирина Атаулина с дочкой и внуком живут неподалеку на Зеленодольской улице. Долго выбирали украшения и набрали штук десять. "РГ" рассказали, что у них есть новогодняя традиция, как только пробьют куранты, вся семья подходит к елке, каждый загадывает желание и вешает на нее новую игрушку. "Все это в полной тишине, - делится секретом Ирина. - Желания всегда сбываются".

На новой ярмарке можно купить также посуду на новогодний стол. Лола Харченко, гендиректор компании "Главный по тарелочкам" торгует сама белоснежным фарфором.

"Роспись заводская, так что смело можно в микроволновую печь ставить и посудомоечную машину - с рисунком ничего не случится. Расцветка праздничная, украсит новогодний стол", - рассказывает она заинтересовавшимся тарелками москвичам, рассматривающим затейливые узоры из серии сказочная ботаника, путешествия и королевичи. Стоит такая посуда дороговато: кружки по 249 рублей, а тарелки - 600.

В мастерской детей обучат основам столярного дела и покажут, как из простых деревянных брусков смастерить сказочных героев, полку в форме новогодней ели или елочные игрушки. В Стране игрушек дети могут своими руками сделать подарки для близких: открытку в стиле поп-ап, шкатулку по мотивам любимой сказки, дизайнерские украшения и тому подобное", - отметила пресс-служба мэрии.

Кроме того, на площадке в Кузьминках работает ледовый каток. Желающие во все дни фестиваля смогут покататься на карусели и поиграть в зимние спортивные забавы: "Елка", "Снежки" и "Веселый хоккей".

Справка "РГ"

Кроме площади Славы в Юго-Восточном округе, в этом году появилось еще четыре новые площадки - на Городецкой улице (ВАО), бульваре Дмитрия Донского (ЮЗАО), Митинской улице (СЗАО) и Ореховом бульваре (ЮАО).