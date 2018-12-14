В Белгороде вышла книга о Ватутине на основе рассекреченных документов

В Литературном музее Белгорода представили новую книгу Василия Журахова и Александра Кавылина о Герое Советского Союза, генерале Ватутине. Произведение назвали документальным - "Ватутин: связь времен", по словам самих авторов, основана на фактах, почерпнутых в рассекреченных документах.

Это не первая работа Василия Журахова, посвященная личности Николая Ватутина. Однако именно здесь образ великого полководца показан через призму воспоминаний его близких родственников, друзей и соратников.

"После освобождении Валуйского района от немецко-фашистской оккупации узнал из сообщения первого секретаря райком ВКП(б) Тихонова, что его родные живы. А значит, можно повидаться с мамой и помочь ей, а также встретиться с односельчанами. Весть о приезде Николая Федоровича мгновенно облетела село Чепухино", - так начинается глава "Последний раз в родном селе".

Яркие детали и помогают читателю представить те далекие времена, родное село Николая Ватутина и то, как жили в военное лихолетье его земляки. Критики, уже прочитавшие книгу, не берутся даже пересказывать содержание. Текст, несмотря на его документальность, называют "атмосферным": поэтому и советуют просто прочитать эту книгу.