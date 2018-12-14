В Центральную Россию придут снег и морозы

Синоптики предупредили о сильном похолодании в большинстве регионов Центрального федерального округа.

Москву, например, ждут самые крепкие с начала зимы морозы. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до - 18, днем будет около 10 градусов мороза. Ясная и холодная погода сохранится в столичном регионе всю следующую неделю.

В Воронеже сырость в субботу сменится легким морозцем. Снег при этом продолжит идти. В воскресенье мороз усилится до -10 градусов. В середине следующей недели столбик термометра здесь будет опускаться до -18, но средняя температура останется в районе 9-10 градусов мороза.

Схожая погода будет наблюдаться в большинстве регионов ЦФО: Брянской, Владимирской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тверской и Тульской областях.

- Влияние на погоду окажет холодный антициклон из Скандинавии, - объяснили в метеоцентрах.